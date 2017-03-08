Україна повертає 450 мільйонів доларів боргу МВФ - НБУ
"Сьогодні після виплати резерви зменшаться на цю суму", - повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляють "Українські новини".
Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.
Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.
За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.
Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.
Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.
МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.
Зазначимо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року.
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