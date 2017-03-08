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Україна повертає 450 мільйонів доларів боргу МВФ - НБУ

Виплата буде здійснена із золотовалютних резервів НБУ
3 серпня Україна здійснить першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.
Україна повертає 450 мільйонів доларів боргу МВФ - НБУ Фото:ukr.media

"Сьогодні після виплати резерви зменшаться на цю суму", - повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляють "Українські новини".

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

Зазначимо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року.

Як відомо, Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
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03 08 2017 18:50
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