Україна повертає 450 мільйонів доларів боргу МВФ - НБУ

3 серпня Україна здійснить першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 мільйонів доларів.

"Сьогодні після виплати резерви зменшаться на цю суму", - повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляють "Українські новини".

Як повідомлялося, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня 2017 року завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України.

Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.

Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.

МВФ вирішив змінити попередню програму "стенд-бай" на "механізм розширеного фінансування" в зв'язку з більш тривалої потребою платіжного балансу України.

Зазначимо, п’ятий транш фінансової допомоги від МВФ розміром 1,9 мільярдів доларів буде виділений Україні не раніше осені цього року.