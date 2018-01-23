15-річний підліток застрелив двох людей і поранив ще 14 в американській школі

У вівторок, 23 січня, в одній з американських шкіл сталася стрілянина. В результаті загинули два 15-річні підлітки, ще 14 осіб отримали поранення.

Крім того, п'ять чоловік отримали травми в результаті нападу.

Це сталося в місті Бентон в одному з сільських районів штату Кентуккі, пише CNN з посиланням на заяву губернатора штабу Метта Бевіна.

Підозрюваному 15 років. О 8:57 ранку за місцевим часом він зайшов в школу з пістолетом в руці і почав стріляти. Зараз його затримали і він перебуває під вартою. Йому збираються пред'явити звинувачення у вбивстві і замаху на вбивство.

Населений пункт, в якому сталася стрілянина, розташований за 120 миль від міста Нешвілла.

Нагадаємо, в Італії в місті Беллона в південній області Кампанія чоловік відкрив стрілянину з балкона свого будинку по перехожих.