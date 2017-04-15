ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію та візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House "Битва за Україну: лідерство та солідарність".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
19 квітня Порошенко відвідає Велику Британію, де візьме участь у "Битві за Україну"
Про офіційні зустрічі в межах візиту поки не повідомляється
Петро Порошенко. Фото: Reuters
Про це повідомляє ВВС з посиланням на інформацію прес-служби інституту.
"Президент Порошенко розповість про виклики перед країною та запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення миру, посилення європейської безпеки та підтримки трансформації України", – повідомили в Chatham House.
Про офіційні зустрічі в межах візиту наразі не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити усі деталі візиту у понеділок.
Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
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