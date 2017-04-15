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19 квітня Порошенко відвідає Велику Британію, де візьме участь у "Битві за Україну"

Про офіційні зустрічі в межах візиту поки не повідомляється
Президент України Петро Порошенко 19 квітня відвідає Велику Британію та візьме участь у конференції Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House "Битва за Україну: лідерство та солідарність".
19 квітня Порошенко відвідає Велику Британію, де візьме участь у "Битві за Україну" Петро Порошенко. Фото: Reuters

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інформацію прес-служби інституту.

"Президент Порошенко розповість про виклики перед країною та запропонує своє бачення найзатребуванішого типу лідерства, зміцнення солідарності, відновлення миру, посилення європейської безпеки та підтримки трансформації України", – повідомили в Chatham House.

Про офіційні зустрічі в межах візиту наразі не повідомляється. В Адміністрації президента пообіцяли повідомити усі деталі візиту у понеділок.

Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

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