Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США Тіллерсоном, - ОНОВЛЕНО
Про це в Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
"Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном", - написав Цеголко.
Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном.— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.
Оновлення: Прес-служба глави держави пізніше уточнила, що під час розмови Тіллерсон гарантував, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей з вирішення ситуації в Україні та Сирії.
Тіллерсон також запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні досягнутих в Мінську домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.
Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Тіллерсона в Москву.
Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".
Як розповіли в Держдепі, Тіллерсон намір обговорити питання можливого втручання РФ у вибори президента США, а також зустрітися з опозицією. Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що держсекретар США надасть Росії докази того, що там знали про застосування хімзброї проти мирних жителів в Сирії і намагалися це приховати.
Росія була виключена з G8 після анексії Криму в 2014 році.
Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.
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