Порошенко провів телефонні переговори з держсекретарем США Тіллерсоном, - ОНОВЛЕНО

Тіллерсон сьогодні прибуде з робочим візитом до Москви

Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Про це в Twitter повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном", - написав Цеголко.

Президент Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Тіллерсоном. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2017 г.

Оновлення: Прес-служба глави держави пізніше уточнила, що під час розмови Тіллерсон гарантував, що Вашингтон не допустить ніяких пакетних домовленостей з вирішення ситуації в Україні та Сирії.

Тіллерсон також запевнив, що США підтримують територіальну цілісність України і наполягають на виконанні досягнутих в Мінську домовленостей, зокрема на важливості забезпечення режиму припинення вогню.

Співрозмовники домовилися продовжити двосторонні консультації після візиту Тіллерсона в Москву.

Як відомо, Тіллерсон відвідає Москву 11-12 квітня, після зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки".