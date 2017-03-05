40 котельням "Київенерго" відрізали газ за борги: 225 будівель залишаться без гарячої води

Основною причиною зростання боргів за газ є збільшення боргу споживачів за тепло і гарячу воду

Станом на 3 травня ПАТ "Київгаз" припинив постачання газу 40 котельним, які знаходяться в управлінні ПАТ "Київенерго", у зв’язку з боргами.

Припинення газопостачання зумовлене заборгованістю ПАТ "Київенерго" перед ПАТ "Київгаз" за послуги транспортування газу. За попередніми даними, станом на 1 травня вона становить 199,2 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє сайт енергокомпанії.

У прес-службі наголосили, що основною причиною зростання боргів за газ є збільшення боргу споживачів за тепло і гарячу воду, який на 1 квітня становив майже 5 мільярдів гривень.

Водночас борг ПАТ "Київенерго" за спожитий газ протягом опалювального сезону збільшився на 3,1 мільярда гривень на 1 квітня становив 4,5 мільярда гривень.

У компанії додали, що відключені котельні у міжопалювальний сезон забезпечують гарячою водою близько 225 об'єктів.

Серед них 189 житлових будинків, 11 дошкільних та шкільних закладів, 2 лікувальні заклади, 23 відомчі споруди у Подільському, Деснянському, Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському, Голосіївському, Святошинському та Печерському районах столиці.

Нагадаємо, що заборгованість населення України з оплати за природний газ з 1 січня по 31 березня 2017 року зросла на 16,7% - до 7,117 мільярда гривень.