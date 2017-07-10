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9 жовтня в Києві частково обмежать рух

Обмеження запроваджують через проведення футбольного матчу збірної України з Хорватією
У Києві з 18:00 9 жовтня до 01:00 ночі 10 жовтня, а у певних місцях – від 06-ї години 9 жовтня, обмежать рух транспорту.
9 жовтня в Києві частково обмежать рух Фото: google.com

Про це повідомляє Національна поліція.

Обмеження запроваджують через проведення футбольного матчу збірної України з Хорватією у рамках відбору до чемпіонату світу на стадіоні "Олімпійський".

Обмеження діятимуть на вулицях Києва, що прилягають до території НСК "Олімпійський":

  • заборона зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) та на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської) – з 06:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня (крім транспортних засобів учасників заходу);

  • заборона зупинки та стоянки транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського – з 06:00 9 жовтня до 01:00 10 жовтня;

  • заборона руху всіх видів транспортних засобів на час проведення маршу вболівальників збірної Хорватії за маршрутом: вул. Івана Федорова, 10 – вул. Івана Федорова – вул. Велика Васильківська – вул. Велика Васильківська – вул. Ділова – вул. Еспланадна – ДП НСК "Олімпійський";

  • заборона руху транспортних засобів на вул. Еспланадній від вул. Басейної до вул. Саксаганського з 18:00 9 жовтня року до 01:00 10 жовтня (крім міського наземного пасажирського транспорту загального користування);

  • заборона руху всіх видів транспортних засобів на час проведення маршу вболівальників збірної України "Вірні збірній" за маршрутом: бульвар Тараса Шевченка, 13 (парк імені Тараса Шевченка) – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Бессарабська площа – вул. Басейна – вул. Еспланадна – ДП НСК "Олімпійський".

Рух громадського транспорту на цих ділянках буде змінений.

Нагадаємо, рух на Набережному шосе від станції метро "Дніпро" у напрямку Поштової площі перекритий з 1 жовтня у зв'язку з капітальним ремонтом.

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07 10 2017 23:40
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