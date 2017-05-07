Аеропорт "Бориспіль" підписав договір з Ryanair
"Сьогодні ми зі своєї сторони підписали договір з Ryanair і відправили до головного офісу авіакомпанії. Це зайняло у нас менше двох тижнів з моменту зниження вартості базового збору за пасажирське обслуговування (зміна до наказу Міністерства інфраструктури), що було основним стримуючим фінансовим чинником", - повідомив директор аеропорту Павло Рябікін у Facebook.
Він також додав, що договір погоджено всіма службами аеропорту та зовнішніми аудиторами.
"Чи всі бажання Ryanair відображено в контракті? Більшість, але не всі. Зокрема на напрямок Київ-Лондон знижка у 80% не надається, оскільки цей напрямок для аеропорту "Бориспіль" не є новим", - підкреслив Рябікін.
Нагадаємо, що 15 березня один із найбільших європейських лоукостерів - компанія Ryanair - оголосила про вихід на український ринок авіаперевезень. Компанія планує рейси зі Києва та Львова.
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