Аеропорт Бориспіль попередив про можливі затримки рейсів через снігопади
На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, деайсінг обробка літаків.
"Відповідно, підготовка до вильоту/прильоту займає більше часу, ніж зазвичай. Можливі зміни в розкладі рейсів", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі Борисполя також додали, що такий режим роботи буде зберігатися на періоди боротьби з наслідками снігопаду.
Як відомо, в ніч на 1 грудня в Києві випав сніг, за прогнозами синоптиків, буде йти цілий день.
Укргідрометцентр повідомляє про погіршення погодних умов на території України 1 грудня.
За повідомленням Укргідрометцентру, у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях очікується місцями сильний сніг з приростом снігового покриву висотою 6-12 см.
У Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. У східних областях, на Запоріжжі та Херсонщині - місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця.
До 3 грудня включно у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігатиметься низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).
Фото:прес-служба КМДА
Як повідомили у КМДА, у Києві до прибирання вулиць та доріг від снігу з вечора 30 листопада залучено 358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання.
Також у Києві у зв’язку зі зниженням температури розгорнули пункти обігріву, які розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соцполітики.
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