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Аеропорт Бориспіль попередив про можливі затримки рейсів через снігопади

Через снігопади можливі затримки рейсів в аеропорту Бориспіль
Міжнародний аеропорт Бориспіль попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок.
Аеропорт Бориспіль попередив про можливі затримки рейсів через снігопади

На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, деайсінг обробка літаків.

"Відповідно, підготовка до вильоту/прильоту займає більше часу, ніж зазвичай. Можливі зміни в розкладі рейсів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Борисполя також додали, що такий режим роботи буде зберігатися на періоди боротьби з наслідками снігопаду.

Як відомо, в ніч на 1 грудня в Києві випав сніг, за прогнозами синоптиків, буде йти цілий день.

Укргідрометцентр повідомляє про погіршення погодних умов на території України 1 грудня. 

За повідомленням Укргідрометцентру,  у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях очікується місцями сильний сніг з приростом снігового покриву висотою 6-12 см.

У Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. У східних областях, на Запоріжжі та Херсонщині - місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця.

До 3 грудня включно у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігатиметься низька снiголавинна небезпека (1 рiвень).


Фото:прес-служба КМДА

Як повідомили у КМДА,  у Києві до прибирання вулиць та доріг від снігу з вечора 30 листопада залучено 358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання. 

Також у Києві  у зв’язку зі зниженням температури розгорнули пункти обігріву, які розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соцполітики.

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01 12 2018 11:45
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