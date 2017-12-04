БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПроведення публічних закупівель через систему ProZorro дозволило аеропорту "Бориспіль" заощадити більш ніж 35,5 мільйонів гривень та понад 122 тисячі євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аеропорт "Бориспіль" зекономив понад 122 тисячі євро завдяки ProZorro
Представники аеропорту відзначають, що система ProZorro має низку переваг
Фото: molbuk.ua
Про це повідомляє прес-служба аеропорту, інформує "Економічна правда".
Інформація надана за період з моменту запуску системи у квітні 2016 року по квітень 2017 року.
Після офіційного переходу на єдину систему з 1 серпня аеропорт здійснив 132 закупівлі на загальну суму понад 312 млн. гривень та 783 тисячі євро.
Представники аеропорту відзначають, що система ProZorro має низку переваг. Наприклад, система виключає торги невідповідним товаром та отримання найменшої ціни при невідповідному товарі.
Нагадаємо, завдяки системі публічних електронних закупівель ProZorro Україні вдалося заощадити близько 7 млрд грн.
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