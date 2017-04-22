Аеропорт "Київ" тимчасово призупинив перемовини з Ryanair
Відповідну заяву зробив голова ради директорів аеропорту "Київ" Денис Костржевський, повідомляють "Українські новини".
За його словами, Ryanair очікує, що аеропорт "Київ" знизить аеропортовий збір у середньому на 60-80%. Однак в Україні цей збір є регульованим тарифом, в який входить вартість палива, опалення, зарплата персоналу та інше.
За словами Костржевського, в Європі є державні дотації для аеропортів, в Україні такого немає.
"Як можна надати 80% чи навіть 50% знижки від цієї ціни, якщо рентабельності в ній закладено всього близько 10%. Це економічно невигідно. Відповідно, висловлені компанією Ryanair очікування в частині надання знижки на аеропортове обслуговування докорінно не збігаються з нашою економічною моделлю роботи аеропорту. Саме з цієї причини ми і призупинили переговори ", - заявив представник аеропорту.
Раніше iPress.ua повідомляв, що міжнародний аеропорт Бориспіль ніяк не може задовольнити запити найбільшого європейського лоукостера Ryanair.
Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".
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