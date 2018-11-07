Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Аеропорт Київ звинуватив НАБУ в інциденті з літаком, який викотився за злітно-посадкову смугу

У аеропорту Київ заявили, що не могли запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії Bravo, через дії НАБУ
Керівництво аеропорту Київ імені Сікорського (Жуляни) звинуватило працівників НАБУ у інциденті з літаком Bravo, який викотився за межі злітно-посадкової смуги 14 червня.
Аеропорт Київ звинуватив НАБУ в інциденті з літаком, який викотився за злітно-посадкову смугу Фото: molbuk.ua

У прес-службі аеропорту зазначили, що у зазначений день керівництво Жулян і компанії Мастер-Авіа 19 годин утримували у власних кабінетах без засобів зв'язку та можливості координувати роботу аеропорту.

"Таким чином була заблокована робота як комунального підприємства, так і приватної компанії Мастер-Авіа, що займається розвитком й обслуговуванням аеропорту", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що наслідком дій НАБУ стала неможливість запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії Bravo, який виконував рейс Анталія – Київ.

"Під час посадки в сильну грозу літак із 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ситуація ускладнювалася підвищеною загрозою вибуху: на борту літака було 4 тонни авіаційного пального. У цей час керівництво аеропорту, яке, по суті, перебувало в заручниках у силовиків, не мало можливості вжити відповідних до погодної ситуації заходів", - наголосили у прес-службі аеропорту.

Крім того, зазначається, що така подія трапилася вперше за 94 роки діяльності аеропорту.

"Команда аеропорту Київ вважає своїм обов'язком попередити, що в разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами з метою гарантування безпеки пасажирів і екіпажів обслуговування рейсів буде призупинено. Пріоритетом для підприємства залишиться безпека пасажирів", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо,14 червня Міжнародний аеропорт Київ ім.Сікорского (Жуляни) був закритий через аварію літака Bravo Airways під час посадки.

Під час посадки й гальмування на мокрій смузі літак розвернуло та винесло зі злітно-посадкової смуги.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2018 13:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.