Аеропорт Київ звинуватив НАБУ в інциденті з літаком, який викотився за злітно-посадкову смугу

У аеропорту Київ заявили, що не могли запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії Bravo, через дії НАБУ

Керівництво аеропорту Київ імені Сікорського (Жуляни) звинуватило працівників НАБУ у інциденті з літаком Bravo, який викотився за межі злітно-посадкової смуги 14 червня.

У прес-службі аеропорту зазначили, що у зазначений день керівництво Жулян і компанії Мастер-Авіа 19 годин утримували у власних кабінетах без засобів зв'язку та можливості координувати роботу аеропорту.

"Таким чином була заблокована робота як комунального підприємства, так і приватної компанії Мастер-Авіа, що займається розвитком й обслуговуванням аеропорту", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що наслідком дій НАБУ стала неможливість запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії Bravo, який виконував рейс Анталія – Київ.

"Під час посадки в сильну грозу літак із 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ситуація ускладнювалася підвищеною загрозою вибуху: на борту літака було 4 тонни авіаційного пального. У цей час керівництво аеропорту, яке, по суті, перебувало в заручниках у силовиків, не мало можливості вжити відповідних до погодної ситуації заходів", - наголосили у прес-службі аеропорту.

Крім того, зазначається, що така подія трапилася вперше за 94 роки діяльності аеропорту.

"Команда аеропорту Київ вважає своїм обов'язком попередити, що в разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами з метою гарантування безпеки пасажирів і екіпажів обслуговування рейсів буде призупинено. Пріоритетом для підприємства залишиться безпека пасажирів", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо,14 червня Міжнародний аеропорт Київ ім.Сікорского (Жуляни) був закритий через аварію літака Bravo Airways під час посадки.

Під час посадки й гальмування на мокрій смузі літак розвернуло та винесло зі злітно-посадкової смуги.