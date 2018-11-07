Аеропорт Київ звинуватив НАБУ в інциденті з літаком, який викотився за злітно-посадкову смугу
У прес-службі аеропорту зазначили, що у зазначений день керівництво Жулян і компанії Мастер-Авіа 19 годин утримували у власних кабінетах без засобів зв'язку та можливості координувати роботу аеропорту.
"Таким чином була заблокована робота як комунального підприємства, так і приватної компанії Мастер-Авіа, що займається розвитком й обслуговуванням аеропорту", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі наголосили, що наслідком дій НАБУ стала неможливість запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії Bravo, який виконував рейс Анталія – Київ.
"Під час посадки в сильну грозу літак із 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. Ситуація ускладнювалася підвищеною загрозою вибуху: на борту літака було 4 тонни авіаційного пального. У цей час керівництво аеропорту, яке, по суті, перебувало в заручниках у силовиків, не мало можливості вжити відповідних до погодної ситуації заходів", - наголосили у прес-службі аеропорту.
Крім того, зазначається, що така подія трапилася вперше за 94 роки діяльності аеропорту.
"Команда аеропорту Київ вважає своїм обов'язком попередити, що в разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами з метою гарантування безпеки пасажирів і екіпажів обслуговування рейсів буде призупинено. Пріоритетом для підприємства залишиться безпека пасажирів", - наголошується у повідомленні.
Нагадаємо,14 червня Міжнародний аеропорт Київ ім.Сікорского (Жуляни) був закритий через аварію літака Bravo Airways під час посадки.
Під час посадки й гальмування на мокрій смузі літак розвернуло та винесло зі злітно-посадкової смуги.
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