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Активісти розблокували рух по Харківському шосе

Рух на Харківському шосе розблокували
Рух транспорту по Харківському шосе, який раніше був заблокований активістами, наразі відновлений.
Активісти розблокували рух по Харківському шосе Фото: kiev.pravda.com.ua

По шосе їде невелика кількість приватних автомобілів, маршрутки, автобуси і трамваї, шлях слідування яких проходить через цю вулицю, - повідомляє "Українська правда.Київ."

Крім того, у КП Київпастранс повідомили, що станом на 14:25, відновлений рух автобусів маршрутів №№42,45,51,63,115 та трамваїв маршрутів №№8,22,29  за власними схемами руху.

Фото: kiev.pravda.com.ua

Місцеві жителі відзначають, що такої мізерної кількості транспорту у будній день на Харківському шосе ще не бачили. 

"Певно, водії ще не знають, що рух уже відкрили. Бо я скільки тут живу, то тут повно машин, затори, шум, а щоб отак кілька машин проїжджало, то такого не пам’ятаю навіть. Тепер можу поїхати на ринок, бо вже автобуси ходять", - сказала пенсіонерка Валентина Романівна.   

Фото: kiev.pravda.com.ua

Нагадаємо,  Харківське шосе у Києві було перекрито увечері 2 серпня від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв'язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.

 

 

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03 08 2017 15:18
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