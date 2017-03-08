Активісти розблокували рух по Харківському шосе

По шосе їде невелика кількість приватних автомобілів, маршрутки, автобуси і трамваї, шлях слідування яких проходить через цю вулицю, - повідомляє "Українська правда.Київ."

Крім того, у КП Київпастранс повідомили, що станом на 14:25, відновлений рух автобусів маршрутів №№42,45,51,63,115 та трамваїв маршрутів №№8,22,29 за власними схемами руху.

Фото: kiev.pravda.com.ua

Місцеві жителі відзначають, що такої мізерної кількості транспорту у будній день на Харківському шосе ще не бачили.