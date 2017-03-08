Активісти розблокували рух по Харківському шосе
По шосе їде невелика кількість приватних автомобілів, маршрутки, автобуси і трамваї, шлях слідування яких проходить через цю вулицю, - повідомляє "Українська правда.Київ."
Крім того, у КП Київпастранс повідомили, що станом на 14:25, відновлений рух автобусів маршрутів №№42,45,51,63,115 та трамваїв маршрутів №№8,22,29 за власними схемами руху.
Фото: kiev.pravda.com.ua
Місцеві жителі відзначають, що такої мізерної кількості транспорту у будній день на Харківському шосе ще не бачили.
"Певно, водії ще не знають, що рух уже відкрили. Бо я скільки тут живу, то тут повно машин, затори, шум, а щоб отак кілька машин проїжджало, то такого не пам’ятаю навіть. Тепер можу поїхати на ринок, бо вже автобуси ходять", - сказала пенсіонерка Валентина Романівна.
Фото: kiev.pravda.com.ua
Нагадаємо, Харківське шосе у Києві було перекрито увечері 2 серпня від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв'язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.
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