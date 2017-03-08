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Харківське шосе у Києві перекрили через протести

Громадський транспорт не курсує Харківським шосе
Харківське шосе у Києві перекрито від Ленінградської площі до Інституту хімії у зв'язку із протестом мешканців будинків на Войцеховського проти відключення їм енергопостачання.
Харківське шосе у Києві перекрили через протести Фото: facebook.com/KyivOperativ

На зупинці Гашека, 12, не їздять ні трамваї, ні автобуси від 7 вечора середи, повідомляє "Українська правда".

За словами представника патруля, який перекрив дорогу на зупинці Ярослава Гашека, коли відновлять рух, невідомо, оскільки люди вимагають, щоб до них вийшли представники влади.

За даними поліції, з вечора до людей ніхто від влади не виходив.

Станом на 8:30 не їздять навіть маршрутки, вони доїжджають до Ленінградської площі – і розвертаються.

Нагадаємо, що влада Києва звільнила 12 керівників ЖЕКів за ігнорування звернень киян.

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03 08 2017 08:59
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