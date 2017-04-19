У Києві звільнили 12 керівників ЖЕКів, які ігнорували жителів

Влада Києва звільнила 12 керівників ЖЕКів за ігнорування звернень киян.

"Тільки за останній місяць на гарячу лінію 1551 надійшло майже 300 звернень з приводу непрофесійної роботи співробітників ЖЕКів. Ми вже звільнили 12 керівників ЖЕКів за ігнорування звернень від киян. І, наголошую: ті, хто не реагує на звернення, будуть звільнені, а працювати будуть ті, хто готовий узяти відповідальність і надавати якісний сервіс киянам", - попередив очільник столиці Віталій Кличко, інформує його прес-служба.

Він також доручив "Київенерго" надати головам районів карту розритих ділянок.

"Щоб наслідки розриття були ліквідовані "Київенерго", щоб було покладено асфальт, територію приведено в належний стан. Адже це - ваша зона відповідальності. І спільно з "Київенерго" ви повинні усунути всі недоліки", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у листопаді співробітники військової прокуратури затримали начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця за підозрою в отриманні хабара розміром 80 тис грн.