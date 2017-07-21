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Американцям на законодавчому рівні хочуть заборонити відвідувати КНДР

Водночас не уточнюється термін дії цієї заборони
Влада США незабаром заборонить громадянам подорожувати до Північної Кореї.
Американцям на законодавчому рівні хочуть заборонити відвідувати КНДР Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на туроператорів Koryo Tours та Young Pioneer Tours, які організовують поїздки до Північної Кореї.

За їхніми даними, офіційно влада оголосить про рішення 27 липня, воно набуде чинності через 30 днів. Водночас не уточнюється термін дії цієї заборони.

У свою чергу, посольство США у столиці Південної Кореї, Сеулі, поки що не коментує це питання.

Нагадаємо, американський студент Отто Вормбір, якого 17 місяців тримали у в'язниці КНДР, помер в США через тиждень після повернення.

13 червня 2017 року влада КНДР відпустила його в США, але сам Вормбір вже перебував у стані коми.

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21 07 2017 13:49
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