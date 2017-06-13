КНДР звільнила американського студента Отто Вормбіра
"Вормбір зараз на шляху до США, де він возз'єднається зі своєю сім'єю. Державний департамент продовжує переговори з КНДР щодо трьох затриманих громадян США", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Fox News.
Видання The Washington Post пише, що студент Університету штату Вірджинія був евакуйований з КНДР у комі.
Він повинен прибути в рідне місто Цинциннаті у вівторок ввечері. Його евакуювали через американську військову базу в Саппоро (Японія).
Нагадаємо, що в березні 2016 року в Північній Кореї був затриманий студент зі США Отто Вормбір. Його засудили до 15 років трудових таборів за спробу взяти на пам'ять плакат з пхеньянського готелю.
Північна Корея стверджує, що затримала американського студента через підозру, яку той організовував "ворожий акт проти держави".
Корейське центральне агентство новин вже заявило, що американець Отто Фредерік Вормбір приїхав до Північної Кореї з метою знищити єдність країни.
В США хлопець вивчав економіку в університеті Вірджинії.
Протягом останніх років Північна Корея затримала кілька американців, переважно це були журналісти, студенти, або християни, яких звинувачували в спробах навертати корейців до іншої релігії. Часто ув’язнених відпускали на волю після візиту до країни колишніх або й нині чинних офіційних представників США.
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