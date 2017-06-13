Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

КНДР звільнила американського студента Отто Вормбіра

Вормбір провів в ув'язненні більше року
Влада Північної Кореї звільнили американського студента Отто Вормбіра, засудженого в 2016 році до 15 років каторжних робіт.
КНДР звільнила американського студента Отто Вормбіра Фото:Reuters

"Вормбір зараз на шляху до США, де він возз'єднається зі своєю сім'єю. Державний департамент продовжує переговори з КНДР щодо трьох затриманих громадян США", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Fox News.

Видання The Washington Post пише, що студент Університету штату Вірджинія був евакуйований з КНДР у комі.

Він повинен прибути в рідне місто Цинциннаті у вівторок ввечері. Його евакуювали через американську військову базу в Саппоро (Японія).

Нагадаємо, що в березні 2016 року в Північній Кореї був затриманий студент зі США Отто Вормбір. Його засудили до 15 років трудових таборів за спробу взяти на пам'ять плакат з пхеньянського готелю.

Північна Корея стверджує, що затримала американського студента через підозру, яку той організовував "ворожий акт проти держави".  

Корейське центральне агентство новин вже заявило, що американець Отто Фредерік Вормбір приїхав до Північної Кореї з метою знищити єдність країни.

В США хлопець вивчав економіку в університеті Вірджинії.

Протягом останніх років Північна Корея затримала кілька американців, переважно це були журналісти, студенти, або християни, яких звинувачували в спробах навертати корейців до іншої релігії. Часто ув’язнених відпускали на волю після візиту до країни колишніх або й нині чинних офіційних представників США.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 06 2017 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.