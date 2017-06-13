КНДР звільнила американського студента Отто Вормбіра

Вормбір провів в ув'язненні більше року

Влада Північної Кореї звільнили американського студента Отто Вормбіра, засудженого в 2016 році до 15 років каторжних робіт.

"Вормбір зараз на шляху до США, де він возз'єднається зі своєю сім'єю. Державний департамент продовжує переговори з КНДР щодо трьох затриманих громадян США", - заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, повідомляє Fox News.

Видання The Washington Post пише, що студент Університету штату Вірджинія був евакуйований з КНДР у комі.

Він повинен прибути в рідне місто Цинциннаті у вівторок ввечері. Його евакуювали через американську військову базу в Саппоро (Японія).

Нагадаємо, що в березні 2016 року в Північній Кореї був затриманий студент зі США Отто Вормбір. Його засудили до 15 років трудових таборів за спробу взяти на пам'ять плакат з пхеньянського готелю.