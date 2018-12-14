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Андрухович отримав премію "Книга року BBC"

Приз за кращу есеїстику - у Андрія Бондаря
У Києві оголосили лауреатів премії "Книга року BBC"-2018. Переможцем в основній номінації стала книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".
Андрухович отримав премію "Книга року BBC" Юрій Андрухович. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua


Фото: BBC Ukraine

"Дитяча книга року BBC" - "Мері" Сашка Дерманського.


Фото: BBC Ukraine

Переможець премії в новій номінації, "Есеїстика" - "Церебро" Андрія Бондаря.


Фото: ВСЛ

Кожен переможець отримає по 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

До журі конкурсу цього року увійшли: Віра Агєєва, Ольга Герасим'юк, Віталій Жежера, Тарас Лютий, Світлана Пиркало, Марта Шокало.

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14 12 2018 18:40
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