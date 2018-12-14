Андрухович отримав премію "Книга року BBC" Приз за кращу есеїстику - у Андрія Бондаря

У Києві оголосили лауреатів премії "Книга року BBC"-2018. Переможцем в основній номінації стала книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".

Юрій Андрухович. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua



Фото: BBC Ukraine "Дитяча книга року BBC" - "Мері" Сашка Дерманського.

Фото: BBC Ukraine Переможець премії в новій номінації, "Есеїстика" - "Церебро" Андрія Бондаря.

Фото: ВСЛ Кожен переможець отримає по 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. До журі конкурсу цього року увійшли: Віра Агєєва, Ольга Герасим'юк, Віталій Жежера, Тарас Лютий, Світлана Пиркало, Марта Шокало. Читайте також: Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію