CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві оголосили лауреатів премії "Книга року BBC"-2018. Переможцем в основній номінації стала книга Юрія Андруховича "Коханці Юстиції".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Андрухович отримав премію "Книга року BBC"
Приз за кращу есеїстику - у Андрія Бондаря
Юрій Андрухович. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Фото: BBC Ukraine
"Дитяча книга року BBC" - "Мері" Сашка Дерманського.
Фото: BBC Ukraine
Переможець премії в новій номінації, "Есеїстика" - "Церебро" Андрія Бондаря.
Фото: ВСЛ
Кожен переможець отримає по 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.
До журі конкурсу цього року увійшли: Віра Агєєва, Ольга Герасим'юк, Віталій Жежера, Тарас Лютий, Світлана Пиркало, Марта Шокало.
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14 12 2018 18:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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