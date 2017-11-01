Анексія Криму була незаконною, - Рекс Тіллерсон

За його словами, Росія "відібрала територію, яка їй не належить"

Кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон на сенатських слуханнях за твердженням його кандидатури визнав, що анексія Криму Росією була незаконною.

Тіллерсон назвав незаконними дії Росії на сході України.

Також Тіллерсон висловив думку, що після анексії Криму Україна повинна була зібрати всі свої військові сили і направити їх на східний кордон для захисту від агресії, інформує LB.ua.

А Сполучені Штати повинні були надати дані розвідки, забезпечити моніторинг кордону з повітря і надати їй іншу допомогу.

На його думку, на силові дії Росії потрібно було давати сильну відповідь.

"В даний час вони (Росія, - ред.) однозначно в категорії "недружніх супротивників". Я сподіваюся, що не перейдуть у "вороги", тому що це буде означати ще більше протистояння", - заявив Тіллерсон.

Майбутній держсекретар також сказав, що Росія не обов'язково повинна бути у всьому противником США. З окремих питань країни цілком можуть бути партнерами.

Тіллерсон висловив думку, що США повинні зберігати статус-кво в питанні санкцій проти Росії, поки нова кооперація розробить підхід, який буде поєднувати співробітництво і тиск на Кремль.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.

Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.