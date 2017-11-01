Анексія Криму була незаконною, - Рекс Тіллерсон
Тіллерсон назвав незаконними дії Росії на сході України.
Також Тіллерсон висловив думку, що після анексії Криму Україна повинна була зібрати всі свої військові сили і направити їх на східний кордон для захисту від агресії, інформує LB.ua.
А Сполучені Штати повинні були надати дані розвідки, забезпечити моніторинг кордону з повітря і надати їй іншу допомогу.
На його думку, на силові дії Росії потрібно було давати сильну відповідь.
"В даний час вони (Росія, - ред.) однозначно в категорії "недружніх супротивників". Я сподіваюся, що не перейдуть у "вороги", тому що це буде означати ще більше протистояння", - заявив Тіллерсон.
Майбутній держсекретар також сказав, що Росія не обов'язково повинна бути у всьому противником США. З окремих питань країни цілком можуть бути партнерами.
Тіллерсон висловив думку, що США повинні зберігати статус-кво в питанні санкцій проти Росії, поки нова кооперація розробить підхід, який буде поєднувати співробітництво і тиск на Кремль.
Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.
Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.
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