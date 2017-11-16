Анонімний покупець на аукціоні придбав картину да Вінчі за рекордні $450 млн
Ця сума стала ціновим рекордом для творів мистецтв, проданих і на аукціоні, і приватно, йдеться в повідомленні на сайті аукціонного дому.
Попередній ціновий рекорд було встановлено два роки тому також на торгах Christie's у Нью-Йорку, коли картину Пабло Пікассо "Алжирські жінки" купив колишній прем'єр-міністр Катару Хамад Аль Тані за 179 млн доларів.
Виграшна ставка на аукціоні склала 400 млн доларів, але разом з комісійними зборами Christie's покупець заплатить за роботу понад 450 млн доларів.
Покупець брав участь в аукціоні по телефону і волів зберегти анонімність. Торги тривали 20 хвилин, а стартова ставка на шедевр була 100 млн доларів.
Да Вінчі помер в 1519 році, і вважається, що збереглося менш ніж 20 його живописних робіт. Лише одна з них увесь цей час перебувала в приватних колекціях - "Спаситель світу", написана, швидше за все, після 1505 року.
На картині Христос, одягнений у блакитний хітон, перехоплений стрічкою з золотим орнаментом, благословляє правою рукою, а в лівій тримає прозору сферу - символ світобудови.
Історія продажів картини почалася 1958 року, коли вона була продана на аукціоні в Лондоні за 60 доларів, оскільки вважалася роботою одного з послідовників Да Вінчі, а не його власним творінням. Її історія в наступні кілька десятиліть вивчена мало. Лише у 2005 році картина знову з'явилася на ринку і спровокувала величезний інтерес як "втрачений Леонардо".
2013 року російський мільярдер-колекціонер Дмитро Риболовлєв придбав картину приватно за 127,5 млн доларів. Зараз сімейний траст Риболовлєва виставив картину на торгах у Нью-Йорку.
ВВС зазначає, що і зараз у деяких експертів залишаються сумніви з приводу авторства картини. Але Christie's наполягає, що картина є оригіналом і виставила її як "найбільше художнє відкриття ХХ століття".
Картина пройшла серйозну реставрацію. Її основа з горіхової панелі була проточена хробаками, також, судячи з усього, картину розділяли на дві частини, а поєднання їх заново в ціле призвело до подряпин.
Нагадаємо, що портрет Мерилін Монро роботи американського художника Енді Воргола продали на аукціоні Christie's в Нью-Йорку.
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