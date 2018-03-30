Apple дозволила вимикати уповільнення процесора

Ця можливість є лише у власників iPhone 6 та інших більш нових моделей

Компанія Apple випустила оновлення для iOS, яке дозволяє користувачам вимикати автоматичне уповільнення процесора.

Такі заходи в Apple запроваджували, аби батареї в старих моделях працювали довше.

Функцію уповільнення iPhone можна вимкнути у налаштування смартфону. Ця можливість є лише у власників iPhone 6 та інших більш нових моделей, - повідомляє USA Today.

Система iOS також може попереджати, якщо батарею варто замінити.

Раніше повідомлялося, що користувачі Apple у Сполучених Штатах подали на компанію позови до суду через те, що вона навмисне сповільнює роботу старих моделей.