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Apple дозволила вимикати уповільнення процесора

Ця можливість є лише у власників iPhone 6 та інших більш нових моделей
Компанія Apple випустила оновлення для iOS, яке дозволяє користувачам вимикати автоматичне уповільнення процесора.
Apple дозволила вимикати уповільнення процесора Фото: foxtrot.com.ua

Такі заходи в Apple запроваджували, аби батареї в старих моделях працювали довше.

Функцію уповільнення iPhone можна вимкнути у налаштування смартфону. Ця можливість є лише у власників iPhone 6 та інших більш нових моделей, - повідомляє USA Today.

Система iOS також може попереджати, якщо батарею варто замінити.

Раніше повідомлялося, що користувачі Apple у Сполучених Штатах подали на компанію позови до суду через те, що вона навмисне сповільнює роботу старих моделей.

Нагадаємо, 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи. Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.

Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.

 

 

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30 03 2018 11:36
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