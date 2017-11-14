Армія КНДР відкрила стрілянину біля південнокорейського кордону через дезертира

Товариші по службі і випустили у втікача близько 40 куль

Військовослужбовець КНДР, який дезертирував на бік Південної Кореї, під час втечі дістав п'ять вогнепальних поранень.

Про це у вівторок, 14 листопада, повідомили у південнокорейській армії. Зазначається, що напередодні в нього стріляли товариші по службі і випустили у втікача близько 40 куль.

Під час втечі північнокорейський військовослужбовець скерував військовий автомобіль у напрямку об'єднаної зони безпеки між двома Кореями. Однак колесо машини потрапило у яму, через що вона зупинилась, і військовослужбовець, якого переслідували, вибрався з автомобіля та під кулями побіг у напрямку кордону Південної Кореї. Згодом південнокорейські солдати знайшли його під купою листя, і дезертира вертольотом командування ООН доставили до медичного центру університету Аджу, що поряд з Сеулом.

Дезертира прооперували, нині він перебуває під медичним наглядом, інформує агенція AP. Як заявляють у міністерстві оборони Південної Кореї, його життю зараз нічого не загрожує, проте представник медичного центру університету Аджу на умовах анонімності повідомив агенції, що після проведеної операції солдат підключений до дихального апарату. За словами джерела, постраждалому планують провести нові операції, і ще зарано говорити, чи існує загроза для його життя.

Стрілянина на кордоні між Північною та Південною Кореями сталась вперше з 1984 року.

Після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.

Нагадаємо, Південна Корея розширила санкції проти КНДР, включивши в список ще 18 північнокорейських громадян.