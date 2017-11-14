Армія КНДР відкрила стрілянину біля південнокорейського кордону через дезертира
Про це у вівторок, 14 листопада, повідомили у південнокорейській армії. Зазначається, що напередодні в нього стріляли товариші по службі і випустили у втікача близько 40 куль.
Під час втечі північнокорейський військовослужбовець скерував військовий автомобіль у напрямку об'єднаної зони безпеки між двома Кореями. Однак колесо машини потрапило у яму, через що вона зупинилась, і військовослужбовець, якого переслідували, вибрався з автомобіля та під кулями побіг у напрямку кордону Південної Кореї. Згодом південнокорейські солдати знайшли його під купою листя, і дезертира вертольотом командування ООН доставили до медичного центру університету Аджу, що поряд з Сеулом.
Дезертира прооперували, нині він перебуває під медичним наглядом, інформує агенція AP. Як заявляють у міністерстві оборони Південної Кореї, його життю зараз нічого не загрожує, проте представник медичного центру університету Аджу на умовах анонімності повідомив агенції, що після проведеної операції солдат підключений до дихального апарату. За словами джерела, постраждалому планують провести нові операції, і ще зарано говорити, чи існує загроза для його життя.
Стрілянина на кордоні між Північною та Південною Кореями сталась вперше з 1984 року.
Після завершення Корейської війни 1950-1953 років близько 30 тисяч жителів Північної Кореї втекли до Південної Кореї, більшість з них - через територію Китаю.
Нагадаємо, Південна Корея розширила санкції проти КНДР, включивши в список ще 18 північнокорейських громадян.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків