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Бойовики в районі Павлополя обстріляли українські позиції

Ніхто з бійців АТО не постраждав
Загалом минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій сил АТО.
Бойовики в районі Павлополя обстріляли українські позиції Фото: АР

У результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

Про це заявив у неділю на брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"У першій половині дня минулої доби у районі проведення АТО противник дотримувався режиму тиші вздовж усієї лінії зіткнення. По обіді ворог активізувався на Донецькому напрямку, де здійснив декілька вогневих провокацій проти підрозділів Збройних Сил України, у тому числі, із застосуванням важкого озброєння", - зазначив Мотузяник.

Він уточнив, что після 14-ї години бойовики здійснили 4 прицільних обстріли позицій українських військових, із яких двічі – по опорних пунктах в районі Павлополя. Тут ворог вів по наших захисниках вогонь із станкових гранатометів і стрілецької зброї, а також випустив дві міни з 82-мм міномета. Обстрілу із стрілецької зброї також піддалися позиції ЗСУ поблизу Водяного.

Зважаючи на те, що вогонь противника не становив безпосередньої загрози життю військовослужбовців ЗСУ, українські воїни на провокації агресора не відповідали.

Водночас після 18-ї години окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках Гранітного, але були швидко придушені вогнем  сил АТО у відповідь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку упродовж минулої доби випадків порушень противником режиму тиші не зафіксовано.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру штабу АТО, від початку доби 30 грудня незаконні збройні формування на Донбасі тричі обстріляли позиції сил АТО.

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31 12 2017 15:48
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