Бойовики від опівночі тричі обстріляли позиції сил АТО на Донбасі, – штаб

За інформацією прес-центру штабу АТО, від початку доби 30 грудня незаконні збройні формування на Донбасі тричі обстріляли позиції сил АТО.

Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00, упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування здійснили три прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

"На Донецькому напрямку загарбники провокували наших оборонців до вогню у відповідь на Приазов’ї. Поблизу Водяного, в обідню пору, з непідконтрольної українському уряду Саханки наші позиції обстріляно з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згодом, ворог активізувався у районі Павлополя. По оборонних укріпленнях біля цього прифронтового населеного пункту агресор з тимчасово окупованого Набережного двічі вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і легкої стрілецької зброї. Військовослужбовці Збройних Сил України на провокації не піддалися і у повній мірі дотримувалися режиму припинення вогню", – розповіли у прес-центрі штабу.

На інших ділянках порушень перемир’я не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу незаконні збройні формування шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український військовий загинув, двоє отримали поранення.