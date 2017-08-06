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АТО: 71 обстріл, бойовики застосовують реактивну артилерію

Російсько-терористичні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил АТО, але зазнали втрат
Минулої доби бойовики 71 раз відкривали вогонь з них майже 30 обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули, ще 11 зазнали поранень.
АТО: 71 обстріл, бойовики застосовують реактивну артилерію Фото: EPA/UPG

Проросійські озброєні бандформування не припиняють застосовувати зброю проти підрозділів ЗС України фактично вздовж усієї лінії розмежування сторін, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Тут зафіксовано 28 випадків використання зброї бойовиками.

Минулої доби до вечора бойовики обстріляли позиції ЗСУ в районі Чермалика з реактивних систем залпового вогню. Там же, а також поблизу Широкиного, противник вів вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар'їнки.

Значно активізувались НЗФ на цьому напрямку вже під вечір. Зокрема, тричі вони вели вогонь  в районі Красногорівки з мінометів калібру 82 мм. З таких же мінометів, а також БМП, обстріляли укріплення українських воїнів біля Старогнатівки. А з настанням ночі найманці незмінно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів в районі Широкиного, Водяного, Гнутового, Талаківки, Березового, Павлополя та Мар'їнки.

Донецький напрямок. На цій частині фронту незаконні збройні формування 21 раз відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України.

Незмінно найгарячішою ділянкою на цьому напрямку залишаються південне та східне передмістя Авдіївки. Там бойовики вчора, особливо ввечері, здійснювали щільні обстріли позицій сил АТО з мінометів калібру 120 й 82 мм, зенітних установок та піхотного озброєння. Також з мінометів різних калібрів окупанти били в районі Троїцького. Окрім того, противник застосовував 82-мм міномети поблизу Зайцевого, Луганського та Невельського. Там же вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, час від часу - з озброєння БМП.

Луганський напрямок. Як зазначили в штабі, на цій частині фронту 7 червня було обстановка була найнапруженіша, проте до заходу сонця ситуація відносно стабілізувалась. Всього за добу тут зафіксовані 22 факти використання противником зброї.

Впродовж дня найбільш інтенсивно та щільно бойовики вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новтошківського. Під мінометні обстріли також потрапили позиції, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки, Попасної, Троїцького, Катеринівки, Новозванівки та Оріхового. Використовуючи озброєння меншої потужності, проросійські бандформування вдавались до провокацій в районі станції Донець, Станиці Луганської та Новозванівки.

Зазначимо, російсько-терористичні збройні формування здійснювали спроби захопити опорні пункти сил АТО, але зазнали втрат.

 
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08 06 2017 08:18
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