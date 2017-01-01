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Бойовики обстріляли позиції українських військових 44 рази

Під вогонь артилерії потрапило Водяне
Загалом протягом минулої доби відбулося 44 обстріли позицій ЗСУ, бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Бойовики обстріляли позиції українських військових 44 рази Фото:112.ua

Так, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська вели вогонь у напрямку позицій ЗСУ в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовували 120 та 82 міліметрові міномети. Біля Мар’їнки вогонь вів снайпер. З гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці та Старогнатівці, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали позиції сил АТО в районі Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї – біля Авдіївки, Майорська, Південного, Зайцевого, Луганського та Крутої Балки.

На Луганському напрямку з гранатометів вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської і Кондрашівки Нової.

Відзначимо, 31 грудня бойовики 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що втрати сил АТО у п'ятницю, 30 грудня, склали вісім військових.

Вчора, 31 грудня, Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України посмертно лейтенантові Сухопутних військ Микиті Яровому, якого застрелив снайпер на Світлодарській дузі.

Варто додати, що протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових Збройних сил України.

 

 

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01 01 2017 10:45
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