АТО: сім обстрілів від опівночі, один український військовий поранений

За інформацією штабу АТО, від початку доби 18 лютого бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, один український військовий поранений.

"Загалом, від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.

На Луганському напрямку бойовики застосували міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів обстрілювали захисників Луганського. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці оборони сил АТО.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, зафіксовано 12 обстрілів позицій ЗСУ, один боєць отримав поранення.