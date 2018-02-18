АТО: сім обстрілів від опівночі, один український військовий поранений
"Загалом, від початку доби зафіксовано 7 обстрілів укріплень сил АТО з боку російсько-окупаційних військ. Унаслідок вогню агресора один український воїн зазнав поранення", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00.
На Луганському напрямку бойовики застосували міномети неподалік Троїцького і Новолуганського. З гранатометів різних типів обстрілювали захисників Луганського. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї порушували перемир’я біля Новоолександрівки та Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування вели вогонь зі 120-мм мінометів поблизу Широкиного на приморській ділянці оборони сил АТО.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 лютого, зафіксовано 12 обстрілів позицій ЗСУ, один боєць отримав поранення.
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