Кількіть обстрілів бойовиками на Донбасі зменшилась: один боєць ЗСУ поранений

З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорска, стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано біля Кримського

За минулу добу, 17 лютого, зафіксовано 12 обстрілу позицій ВСУ, один боєць отримав поранення.

Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння –великокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети", – йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював опорні пункти сил АТО на Светлодарской дузі.

Під вогонь противника з мінометів різних калібрів і озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове та Троїцьке. Біля Луганського загарбники застосували артилерію калібру 122-мм

З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорска, стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано біля Кримського.

На Донецькому напрямку біля Пісків бойовики вели вогонь з озброєння танка і мінометів різних калібрів.

Нагадаємо, з початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.

Вчора у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовий.