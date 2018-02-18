Кількіть обстрілів бойовиками на Донбасі зменшилась: один боєць ЗСУ поранений
Про це в Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
"За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ використовували заборонені Мінськими угодами зразки озброєння –великокаліберні артилерійські системи, танки і важкі міномети", – йдеться у звіті.
На Луганському напрямку ворог найбільше обстрілював опорні пункти сил АТО на Светлодарской дузі.
Під вогонь противника з мінометів різних калібрів і озброєння БМП потрапили українські позиції в районі населених пунктів Луганське, Лозове та Троїцьке. Біля Луганського загарбники застосували артилерію калібру 122-мм
З гранатометів окупанти вели вогонь біля Майорска, стрільбу з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано біля Кримського.
На Донецькому напрямку біля Пісків бойовики вели вогонь з озброєння танка і мінометів різних калібрів.
Нагадаємо, з початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.
Вчора у зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовий.
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