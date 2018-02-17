На Донбасі з підрозділу зник боєць АТО

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з підрозділу зник український військовик.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО в Facebook.

"Сьогодні, 17 лютого, під час перевірки наявності особового складу одного з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця", – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що наразі тривають першочергові пошукові заходи.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Всього окупанти 20 разів обстріляли позиції сил АТО. Двоє українських бійців отримали поранення.