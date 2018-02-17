Україна втратила 21-го військовослужбовця у зоні АТО з початку 2018 року, - Порошенко

З початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на українському ланчі в Мюнхені, яке транслював телеканал "112 Україна".

"Ми втратили з початку 2018 року 21 солдата і 19 були поранені", - сказав він.

Нагадаємо, 15 лютого бойовики ОРЛО повернули тіло загиблого українського військового після переговорів із представниками ЗСУ.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Всього окупанти 20 разів обстріляли позиції сил АТО. Двоє українських бійців отримали поранення.