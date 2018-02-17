CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна втратила 21-го військовослужбовця у зоні АТО з початку 2018 року, - Порошенко
19 отримали поранення
Фото: з вільних джерел
Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на українському ланчі в Мюнхені, яке транслював телеканал "112 Україна".
"Ми втратили з початку 2018 року 21 солдата і 19 були поранені", - сказав він.
Нагадаємо, 15 лютого бойовики ОРЛО повернули тіло загиблого українського військового після переговорів із представниками ЗСУ.
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Всього окупанти 20 разів обстріляли позиції сил АТО. Двоє українських бійців отримали поранення.
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17 02 2018 16:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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