Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна втратила 21-го військовослужбовця у зоні АТО з початку 2018 року, - Порошенко

19 отримали поранення
З початку 2018 року на Донбасі загинув 21 військовий.
Україна втратила 21-го військовослужбовця у зоні АТО з початку 2018 року, - Порошенко Фото: з вільних джерел

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на українському ланчі в Мюнхені, яке транслював телеканал "112 Україна".

"Ми втратили з початку 2018 року 21 солдата і 19 були поранені", - сказав він.

Нагадаємо, 15 лютого бойовики ОРЛО повернули тіло загиблого українського військового після переговорів із представниками ЗСУ.

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосували зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Всього окупанти 20 разів обстріляли позиції сил АТО. Двоє українських бійців отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2018 16:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.