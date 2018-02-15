Бойовики ОРЛО повернули тіло українського військового, - штаб АТО
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Після тривалих та складних перемовин представники гуманітарного проекту Збройних Сил України "Евакуація 200" домоглися повернення тіла загиблого захисника на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що український військовий загинув 12 лютого. Він потрапив під ворожий мінометний обстріл, коли виконував бойове завдання із спостереження за позиціями противника. Тоді тіло загиблого військовослужбовця потрапило до бойовиків.
"Впродовж трьох днів представники ОРЛО змінювали час передачі тіла загиблого захисника, вишукуючи у цьому факті зиск для проведення цинічних інформаційних акцій", - зазначають у штабі.
Тіло загиблого військовослужбовця передали на підконтрольну Україні територію в районі населеного пункту Щастя за участі представників "Спілки ветеранів Афганістану Луганщини", ОБСЄ та української сторони СЦКК.
Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції в четвер загинув український військовий.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків