Аваков нагородив поліцейських, які перешкоджали Парасюку Міністр не уточнив імен нагороджених і тип нагороди

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які намагалися завадити учасникам "блокади Донбасу" прорватися через лінію розмежування на Донеччині.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області", – написав міністр у Twitter. За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області pic.twitter.com/Ths53FknLT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 березня 2017 р. Аваков не уточнив імен нагороджених і тип нагороди. Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських. Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.

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