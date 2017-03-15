Аваков нагородив поліцейських, які перешкоджали Парасюку
"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області", – написав міністр у Twitter.
За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області pic.twitter.com/Ths53FknLT— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 15 березня 2017 р.
Аваков не уточнив імен нагороджених і тип нагороди.
Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.
Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.
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