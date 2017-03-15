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Аваков нагородив поліцейських, які перешкоджали Парасюку

Міністр не уточнив імен нагороджених і тип нагороди
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив поліцейських, які намагалися завадити учасникам "блокади Донбасу" прорватися через лінію розмежування на Донеччині.
Аваков нагородив поліцейських, які перешкоджали Парасюку Фото: twitter.com/AvakovArsen

"За гідне виконання служби і вірність принципу рівності перед законом, моїм наказом нагороджені співробітники ГУ Нацполіції Донецької області", – написав міністр у Twitter.

 

 

 

Аваков не уточнив імен нагороджених і тип нагороди.

Нагадаємо, що на блокпосту біля Слов'янська у вівторок ввечері стався конфлікт через відмову групи озброєних осіб проходити перевірку. Один з них - народний депутат Володимир Парасюк затіяв бійку, намагаючись вирвати зброю у поліцейських.

Прокуратура Донецької області почала досудове розслідування за фактом травмування сімох поліцейських на блокпосту поблизу Слов'янська.

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