ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр внутрішніх справ Арсен Аваков в День добровольця передав сім'ям загиблих захисників України "справжній цілющий мед".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Аваков передав цілющий мед сім'ям загиблих в АТО добровольців
Також міністр нагородив 52 бійців
Арсен Аваков. Фото: unian.net
"У день українського добровольця передав сім'ям загиблих захисників вітчизни справжній цілющий мед, який спеціально привезли зі Львівщини, нехай він приносить натхнення і здоров'я дітям та рідним наших героїв!", - написав Аваков у Twitter.
Міністр також вручив 52 бійцям державні нагороди та відзнаки МВС "за мужність, самовідданість і відвагу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України".
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко посмертно нагородив 43 військовослужбовців орденами і медалями.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 03 2018 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- "Темные времена" - это фильм, искажающий историю. Как было на самом деле?