Аваков передав цілющий мед сім'ям загиблих в АТО добровольців

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в День добровольця передав сім'ям загиблих захисників України "справжній цілющий мед".

"У день українського добровольця передав сім'ям загиблих захисників вітчизни справжній цілющий мед, який спеціально привезли зі Львівщини, нехай він приносить натхнення і здоров'я дітям та рідним наших героїв!", - написав Аваков у Twitter.

Міністр також вручив 52 бійцям державні нагороди та відзнаки МВС "за мужність, самовідданість і відвагу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко посмертно нагородив 43 військовослужбовців орденами і медалями.