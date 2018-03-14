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Аваков передав цілющий мед сім'ям загиблих в АТО добровольців

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в День добровольця передав сім'ям загиблих захисників України "справжній цілющий мед".
Аваков передав цілющий мед сім Арсен Аваков. Фото: unian.net

"У день українського добровольця передав сім'ям загиблих захисників вітчизни справжній цілющий мед, який спеціально привезли зі Львівщини, нехай він приносить натхнення і здоров'я дітям та рідним наших героїв!", - написав Аваков у Twitter.

Міністр також вручив 52 бійцям державні нагороди та відзнаки МВС "за мужність, самовідданість і відвагу під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко посмертно нагородив 43 військовослужбовців орденами і медалями.

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14 03 2018 20:17
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