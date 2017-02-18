Аваков прокоментував стрілянину між ветеранами батальйону "Донбас" і членами "Азову" в Харкові

Міністр зазначив, що в Україні стало трендом привласнювання людьми в формі права на силу

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав неприпустимим присвоєння альтернативними підрозділами в камуфляжі права регулювати порядок у країні.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" голова МВС розповів, що в ніч на суботу, 18 лютого в Харкові відбулася сутичка між представниками однієї з нещодавно зареєстрованих організацій, в яку входять ветерани "Донбасу", і учасниками структури, афілійованої з цивільним корпусом "Азов", у результаті чого отримала поранення одна людина.

"Це ненормально, навіть якщо ти герой війни, бігати по житловому кварталу Харкова зі зброєю і розповідати, що ти "крутий перець", крутіший, ніж інші хлопці в камуфляжі", – зазначив міністр.

Голова МВС висловив переконання, що ніхто не повинен привласнювати державні функції регулювання порядку в країні.

"Якщо поліцейський, нацгвардієць чи військовий поводиться якось не так, ми знаємо, як з ним розбиратися – він несе відповідальність за ту зброю, яку тримає в руках, йому делеговані державні функції. Ніхто інший ці функції привласнити не може. Ми не будемо терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який присвоює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобних шевронів чи камуфляжу. Особливо, якщо їм добре платять", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого у Харкові в житловому масиві Олексіївка сталася перестрілка між ветеранами батальйону "Донбас" і членами "Східного корпусу". За однією з версій, ніби то через суперечки про блокаду, за іншою – через комерційний конфлікт.

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.