У Харкові сталася стрілянина між ветеранами батальйону "Донбас" і членами "Азову", - ВІДЕО

У Харкові в житловому масиві Олексіївка сталася перестрілка між ветеранами батальйону "Донбас" і членами "Східного корпусу". За однією з версій - нібито через суперечки про блокаду, за іншою - через комерційний конфлікт.

Потерпілий під час стрілянини зараз перебуває в лікарні, повідомляє Громадське Харьків на своїй сторінці у Facebook з посиланням на одного із засновників руху "Східний корпус", керівника харківського відділення корпусу "Азов" Олега Ширяєва.

За словами Олега Ширяєва, ветерани батальйону "Донбас" стріляли в активістів "Східного корпусу", причина стрілянини - конфлікт з приводу блокади.

"Це конфлікт з людьми Мураєва,а не Семенченка - бо ми точно знаємо що Іспанець працює на Мураєва" - прокоментував Ширяєв.

Натомість місцеве видання Newsroom повідомляє, що перестрілка сталася після того, як активісти "Східного корпусу" намагалися взяти штурмом офіс ветеранів АТО на Стадіонному проїзді.

У батальйоні "Донбас" спростовують участь своїх бійців, або ветеранів у стрілянині, що сталася в Харкові. Про це йдеться у повідомленні "Внутрішнього Корпусу Батальйону Донбас" у facebook. Зокрема відзначається, що боєць з позивним "Іспанець", який за словами Олега Ширяєва брав участь у конфлікті, дійсно служив у батальйоні НГУ "Донбас", але демобілізувався навесні 2016 року.

"Зазначений у публікаціях боєць з позивним "Іспанець" дійсно служив у батальйоні НГУ "Донбас", навесні 2016 року демобілізувався і більше ніякого відношення до служби в "Донбасі", а тим більше до Блокади торгівлі з окупантами не має", - сказано у повідомленні. Водночас у батальйоні не підтверджують і не спростовують інформацію щодо причетності до конфлікту нардепа Євгена Мураєва, з яким учасники конфлікту з боку підрозділу "Азов" пов’язують "Іспанця".

Після стрілянини ветерани батальйону "Донбас" сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції.

Коли співробітники поліції зайшли на територію дошкільного закладу, там вже нікого не було. Але було знайдено залишену там зброю, з якої, ймовірно, зробили постріл, в результаті чого був поранений один із містян.



Фото: npu.gov.ua

"Ходити в одностроях та зі зброєю мають виключне право працівники правоохоронних органів. Ми будемо припиняти будь-які спроби порушувати правопорядок і влаштовувати провокації напередодні днів пам'яті загиблих під час Революції Гідності", - зазначив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Втім, у поліції інформацію про приналежність нападників до якихось батальйонам поки не підтверджують.

"Постраждалий доставлений в лікарню. На цей момент його стан здоров'я задовільний. За попередніми даними, постріл був зроблений з мисливської зброї", - повідомляє прес-служба поліції Харкова у Facebook.

На місце події виїхали вісім нарядів патрульної поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції Харкова.

Затримано 9 осіб. Зброю було вилучено поліцією.

Зазначимо, що Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

У свою чергу Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами. В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Напередодні учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг.