Блокада Донбасу: активісти перекрили дорогу Ясинувата-Костянтинівка

Організатори блокади на Донбасі ввечері в п'ятницю, 10 лютого, перекрили залізницю "Ясинувата-Костянтинівка".

Блокада здійснюється на ділянці біля станції Фенольна.

"Штаб блокади за підтримки Добровольчого руху ОУН щойно заблокував основну магістраль торгівлі на крові та фінансування тероризму Ясинувата-Костянтинівка. Блокада здійснюється на ділянці поблизу станції Фенольна. У даний час ведуться інженерні роботи та облаштування місцевості", - наголошується в заяві "Штабу блокади" у Facebook.

Пізніше в штабі додали, що не блокуватимуть поїзди, що йдуть через станцію Фенольна, з заводів і підприємств, які знаходяться на підконтрольній Україні території. "Для уникнення можливих маніпуляцій, Штаб офіційно заявляє, що не планує блокувати залізничні склади, які йдуть через станцію Фенольна, заводів державних шахт та інших підприємств, що знаходяться на підконтрольній Україні території. А також електропоїзд від станції Фенольна до Костянтинівки буде мати вільний шлях до місця свого призначення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.