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Ініціатори блокади Донбасу хочуть перекрити зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами

Блокпости будуть збільшувати у міру приходу людей
Організатори торгової блокади так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.
Ініціатори блокади Донбасу хочуть перекрити зв Фото: Укрінформ

Про це заявив співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський, інформує "112 Україна".

"Ми плануємо перекрити всі проходи до Луганської і Донецької областей. Судячи з розвитку подій, людей нам для цього вистачить, починаючи з середини лютого. Тобто ми плануємо в середині лютого повністю розгорнути наші пункти блокади", - розповів комбат.

"Ми будемо збільшувати кількість блокпостів у міру приходу людей. Станицю Луганську швидше за все ми закриємо до кінця цього тижня", - відзначив Анатолій Виногородський.

Він також додав, що ініціатори блокади поінформували про свої плани місцеву владу.

За словами комбата, участь у блокаді беруть переважно ветерани АТО та місцеві жителі.

"На сьогодні з нами працює близько 12 волонтерських груп, і ця кількість розширюється, плюс до нас регулярно приїжджають місцеві жителі, які нам допомагають".

Нагадаємо, що раніше співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що планує розширення торговельної блокади Донбасу.

Як повідомлялося, залізницю на Луганщині було заблоковано 25 січня.

Поліція порушила кримінальне провадження через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати, за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу. Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує роботу транспорту, створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.

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29 01 2017 16:20
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