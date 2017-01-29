Ініціатори блокади Донбасу хочуть перекрити зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами

Організатори торгової блокади так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

Про це заявив співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський, інформує "112 Україна".

"Ми плануємо перекрити всі проходи до Луганської і Донецької областей. Судячи з розвитку подій, людей нам для цього вистачить, починаючи з середини лютого. Тобто ми плануємо в середині лютого повністю розгорнути наші пункти блокади", - розповів комбат.

"Ми будемо збільшувати кількість блокпостів у міру приходу людей. Станицю Луганську швидше за все ми закриємо до кінця цього тижня", - відзначив Анатолій Виногородський.

Він також додав, що ініціатори блокади поінформували про свої плани місцеву владу.

За словами комбата, участь у блокаді беруть переважно ветерани АТО та місцеві жителі.

"На сьогодні з нами працює близько 12 волонтерських груп, і ця кількість розширюється, плюс до нас регулярно приїжджають місцеві жителі, які нам допомагають".

Нагадаємо, що раніше співорганізатор блокади залізниці в Луганській області, другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногородський заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", що планує розширення торговельної блокади Донбасу.