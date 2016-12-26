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Бійці добровольчих батальйонів заявили про початок блокади в зоні АТО

Блокада ретельно готуватиметься також у Києві
Бійці добровольчих батальйонів вирішили розпочати організацію блокади окупованих територій Донбасу, оскільки не виконано ультиматум зі звільнення українських заручників.
Бійці добровольчих батальйонів заявили про початок блокади в зоні АТО Фото: Global Look Press

Зокрема, обіцяють не пропускати на Донбас метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет, повідомив колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт, інформує ЛІГА.net.

"Ми не будемо обмежувати мирних жителів, які проносять собі їжу - хліб, воду, гречку", - сказав Лихоліт.

За його словами, сьогодні, 26 грудня, на Майдані в Києві буде встановлено мобілізаційний пункт, куди можуть прийти всі охочі підтримати блокаду окупованих територій або прийняти в ній участь.

Другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський повідомив, що багато ветеранів і волонтери АТО готові приєднатися до акції.

Він зазначив, що ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які перебувають в офіційних списках, а й тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, перебуває у полоні.

Виногродський наголосив, що блокада буде ретельно готуватися не тільки в зоні проведення АТО, але і в Києві.

"Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами", - сказав він.

Відзначимо, що 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, то добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за амністію бійців добровольчих батальйонів, які не вчиняли тяжких злочинів.

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26 12 2016 14:57
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