Бійці добровольчих батальйонів заявили про початок блокади в зоні АТО
Зокрема, обіцяють не пропускати на Донбас метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет, повідомив колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт, інформує ЛІГА.net.
"Ми не будемо обмежувати мирних жителів, які проносять собі їжу - хліб, воду, гречку", - сказав Лихоліт.
За його словами, сьогодні, 26 грудня, на Майдані в Києві буде встановлено мобілізаційний пункт, куди можуть прийти всі охочі підтримати блокаду окупованих територій або прийняти в ній участь.
Другий командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський повідомив, що багато ветеранів і волонтери АТО готові приєднатися до акції.
Він зазначив, що ініціатори акції вимагають звільнення не тільки тих заручників, які перебувають в офіційних списках, а й тих, хто в офіційні списки не включений, проте за інформацією, наявною у учасників добровольчих батальйонів, перебуває у полоні.
Виногродський наголосив, що блокада буде ретельно готуватися не тільки в зоні проведення АТО, але і в Києві.
"Ми готуємося до протидій влади, яка, на жаль, бере участь в торгівлі з терористами і окупантами", - сказав він.
Відзначимо, що 16 грудня 2016 року бійці добровольчих батальйонів заявили, якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, то добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.
Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за амністію бійців добровольчих батальйонів, які не вчиняли тяжких злочинів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: