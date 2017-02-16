В Україні набув чинності надзвичайний стан в енергетиці

Надзвичайний стан діятиме від 16 лютого до 17 березня 2017 року

Надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду №103, набув чинності з 16 лютого.

Відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі. Надзвичайний стан діятиме від 16 лютого до 17 березня 2017 року.

Рішенням Кабміну передбачено застосування графіків погодинного відключення електроенергії кінцевим її споживачам.

Крім того, передбачено регулярний техогляд енергоблоків атомних електростанцій у вихідні дні з метою зниження навантаження на енергоблоки і, в разі необхідності, розвантаження енергоблоків.

Задекларованою метою НС є також економія споживання антрацитового вугілля. У Міненерго вважають, що НС дозволить заощадити від 300 до 350 тисяч тонн антрацитового вугілля.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.