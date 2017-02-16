В ЄС закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі

Представники ЄС кажуть, що функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою

В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

"Блокада залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями та ОРДЛО суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідальні за початок блокади повинні негайно її припинити. Влада ж, своєю чергою, має вирішити цю проблему якнайшвидше", - заявиляють у Представництві ЄС в Україні, інформує "Європейська правда".

В ЄС зауважили, що блокада зменшує обсяги поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою.

"Це, в свою чергу, може спричинити енергетичну кризу, що зашкодить громадянам України по обидві сторони лінії розмежування. З огляду на це, План заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, ухвалений Кабінетом міністрів України у січні є вкрай важливим, адже полегшить життя місцевого населення", - зазначається у коментарі.

У представництві також наголошують, що прозорість руху товарів через лінію розмежування є невід’ємною. Вона дасть змогу боротись проти нелегальної торгівлі та контрабанди.

"Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля у цій сфері. Мінські домовленості залишаються основою мирного та довготривалого розв’язання конфлікту з повагою до суверенності та територіальної цілісності України".

Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Внаслідок цього Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.