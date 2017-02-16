В ЄС закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі
"Блокада залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями та ОРДЛО суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідальні за початок блокади повинні негайно її припинити. Влада ж, своєю чергою, має вирішити цю проблему якнайшвидше", - заявиляють у Представництві ЄС в Україні, інформує "Європейська правда".
В ЄС зауважили, що блокада зменшує обсяги поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою.
"Це, в свою чергу, може спричинити енергетичну кризу, що зашкодить громадянам України по обидві сторони лінії розмежування. З огляду на це, План заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, ухвалений Кабінетом міністрів України у січні є вкрай важливим, адже полегшить життя місцевого населення", - зазначається у коментарі.
У представництві також наголошують, що прозорість руху товарів через лінію розмежування є невід’ємною. Вона дасть змогу боротись проти нелегальної торгівлі та контрабанди.
"Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля у цій сфері. Мінські домовленості залишаються основою мирного та довготривалого розв’язання конфлікту з повагою до суверенності та територіальної цілісності України".
Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Внаслідок цього Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків