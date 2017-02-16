Учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг
Сьогодні був відкритий перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області. Найближчим часом планується створення блокпостів на інших автомобільних трасах, - повідомляє штаб блокади в Facebook.
Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.
Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.
Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.
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