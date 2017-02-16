Учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг

Сьогодні було відкрито перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області

Учасники торгової блокади на Донбасі почали перекривати автошляхи.

Сьогодні був відкритий перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області. Найближчим часом планується створення блокпостів на інших автомобільних трасах, - повідомляє штаб блокади в Facebook.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.