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Учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг

Сьогодні було відкрито перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області
Учасники торгової блокади на Донбасі почали перекривати автошляхи.
Учасники блокади на Донбасі заявили про початок блокування автодоріг Фото: facebook.com/shtab.blokady

Сьогодні був відкритий перший блокпост поблизу селища Золоте Луганської області. Найближчим часом планується створення блокпостів на інших автомобільних трасах, -  повідомляє штаб блокади в Facebook.

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко засуджує блокування залізниці на Донбасі, оскільки, за його словами, вона завдає шкоди не окупантам, а всій Україні.

Відтак Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.

Згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Нагадаємо, що вже третій тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи в Україні, яка вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

 
 
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16 02 2017 18:20
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