Аваков заявив, що не підпорядковується Порошенку
"Я не підпорядковуюся Петру Порошенку. Нам потрібна парламентська республіка. Україну на волі однієї людини не побудувати", - сказав Аваков в інтерв'ю для Liga.net.
За його словами, у нього немає "війни" з Порошенком.
"Я твердо стою на своїй позиції по різних принципових питаннях, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи вашу термінологію, "злити" посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я не така людина. І це багатьом не подобається. Можливо, президенту це теж не подобається. Але у мене немає з ним війни. У мене з ним часті дискусії і робочі відносини. Нагадаю лише, що міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента", - додав Аваков.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков двічі був змушений заперечувати наявність у нього конфлікту із Президентом Петром Порошенком.
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