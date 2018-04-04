Аваков заявив, що не підпорядковується Порошенку

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не підпорядковується Петру Порошенку.

"Я не підпорядковуюся Петру Порошенку. Нам потрібна парламентська республіка. Україну на волі однієї людини не побудувати", - сказав Аваков в інтерв'ю для Liga.net.

За його словами, у нього немає "війни" з Порошенком.

"Я твердо стою на своїй позиції по різних принципових питаннях, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи вашу термінологію, "злити" посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я не така людина. І це багатьом не подобається. Можливо, президенту це теж не подобається. Але у мене немає з ним війни. У мене з ним часті дискусії і робочі відносини. Нагадаю лише, що міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента", - додав Аваков.