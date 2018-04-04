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Аваков заявив, що не підпорядковується Порошенку

"Міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не підпорядковується Петру Порошенку.
Аваков заявив, що не підпорядковується Порошенку Арсен Аваков. Фото: nfront.org.ua

"Я не підпорядковуюся Петру Порошенку. Нам потрібна парламентська республіка. Україну на волі однієї людини не побудувати", - сказав Аваков в інтерв'ю для Liga.net.

За його словами, у нього немає "війни" з Порошенком.

"Я твердо стою на своїй позиції по різних принципових питаннях, і намагаюся тримати баланс між гілками влади. Я б міг, використовуючи вашу термінологію, "злити" посаду під президентську вертикаль. Але я не думаю, що це пішло б на користь суспільству. І я не така людина. І це багатьом не подобається. Можливо, президенту це теж не подобається. Але у мене немає з ним війни. У мене з ним часті дискусії і робочі відносини. Нагадаю лише, що міністр внутрішніх справ не є підлеглим президента", - додав Аваков.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков двічі був змушений заперечувати наявність у нього конфлікту із Президентом Петром Порошенком

 

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04 04 2018 16:16
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