Авдіївка: електропостачання вдалося відновити

Місто було без електрики майже тиждень

У місті Авдіївка Донецької області ремонтні бригади відновили електропостачання, яке зникло внаслідок обстрілів 29 березня.

Про це повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

"Тиждень без світла і води пережитий. Спасибі енергетикам ДТЕК, МНС і СЦКК", — написав він.

Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.

В суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.