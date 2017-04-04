CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ місті Авдіївка Донецької області ремонтні бригади відновили електропостачання, яке зникло внаслідок обстрілів 29 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авдіївка: електропостачання вдалося відновити
Місто було без електрики майже тиждень
Фото: EPA/UPG
Про це повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.
"Тиждень без світла і води пережитий. Спасибі енергетикам ДТЕК, МНС і СЦКК", — написав він.
Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.
В суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.
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