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Авдіївка: електропостачання вдалося відновити

Місто було без електрики майже тиждень
У місті Авдіївка Донецької області ремонтні бригади відновили електропостачання, яке зникло внаслідок обстрілів 29 березня.
Авдіївка: електропостачання вдалося відновити Фото: EPA/UPG

Про це повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

"Тиждень без світла і води пережитий. Спасибі енергетикам ДТЕК, МНС і СЦКК", — написав він.

Як відомо, 29 березня з'явилася інформація про те, що прифронтове місто Авдіївка Донецької області знову знеструмлений. СЦКК 1 квітня погодив заявку по ремонту ЛЕП в Авдіївці.

В суботу, 1 квітня, електропостачання Авдіївки не вдалося відновити через обстріли бойовиків.

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04 04 2017 17:03
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