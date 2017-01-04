Авдіївка залишається без світла, – Жебрівський
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Лінії сьогодні не зможуть полагодити", – сказав Жебрівський.
При цьому він зазначив, що на території, підконтрольній українській владі, "розпушеність" кабелю усунена.
"В районі Ясинуватої повалений стовп... З нашої сторони ремонтники виходили, а з іншого боку спочатку не виходило ОБСЄ, а потім, коли ОБСЄ погодилося, бойовики почали бити по "промці" – отримали відповідь і, фактично, сьогодні ремонтники повернулися назад і відновлення електропостачання в Авдіївці не буде", – сказав Жебрівський.
Нагадаємо, у результаті обстрілу з боку бойовиків позицій ЗСУ біля Авдіївки у четвер ввечері загинули двоє українських військовослужбовців.
Тим часом у Балаклії Харківської області та навколишніх населених пунктах відновлене електропостачання.
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