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У Балаклії повністю відновлено електропостачання, - ФОТО

Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети
У Балаклії Харківської області та навколишніх населених пунктах відновлене електропостачання.
У Балаклії повністю відновлено електропостачання, - ФОТО Фото:facebook.com/MNS.GOV.UA

"Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання селища Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС)", - повідомили в прес-службі ДСНС.

Наразі від вибухонебезпечних предметів зачищено територію Балаклії та 9 населених пунктів. Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети.

Зазначимо, Балаклійська райрада Харківської області на позачерговій сесії, яку було скликано у неділю, виділила два мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони.

Нагадаємо, у Балаклії завершили розмінування.

25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.

Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.

 

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27 03 2017 13:50
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