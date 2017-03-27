У Балаклії повністю відновлено електропостачання, - ФОТО
"Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання селища Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС)", - повідомили в прес-службі ДСНС.
Наразі від вибухонебезпечних предметів зачищено територію Балаклії та 9 населених пунктів. Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети.
Зазначимо, Балаклійська райрада Харківської області на позачерговій сесії, яку було скликано у неділю, виділила два мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони.
Нагадаємо, у Балаклії завершили розмінування.
25 березня представники НАТО прибули до Балаклії, щоб провести розмінування на території арсеналу.
Відзначимо, що рух залізничного транспорту на станції Балаклія у Харківській області, який було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах, відновили.
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