У Балаклії повністю відновлено електропостачання, - ФОТО

Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети

У Балаклії Харківської області та навколишніх населених пунктах відновлене електропостачання.

"Відновлено енергопостачання міста Балаклія та прилеглих населених пунктів (електропостачання селища Яковенкове здійснюється за тимчасовою схемою за допомогою 2 електростанцій ДСНС)", - повідомили в прес-службі ДСНС.

Наразі від вибухонебезпечних предметів зачищено територію Балаклії та 9 населених пунктів. Всього з початку робіт вилучено 1 тис. 92 вибухонебезпечних предмети.

Зазначимо, Балаклійська райрада Харківської області на позачерговій сесії, яку було скликано у неділю, виділила два мільйони гривень на ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони.