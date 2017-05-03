CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМісто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Авдіївка знову знеструмлена через бойовиків
Вода в місто подається
Фото: Цензор.НЕТ
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ. Обсяги пошкоджень на лініях електропередач ще невідомі. Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднуються до електрогенераторів. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.
У прес-центрі зазначають, що вода до міста постачається в нормальному режимі.
Нагадаємо, від початку доби, 5 березня бойовики 54 рази обстрілювали українські позиції.
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05 03 2017 19:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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