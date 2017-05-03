Авдіївка знову знеструмлена через бойовиків

Місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ. Обсяги пошкоджень на лініях електропередач ще невідомі. Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднуються до електрогенераторів. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що вода до міста постачається в нормальному режимі.

Нагадаємо, від початку доби, 5 березня бойовики 54 рази обстрілювали українські позиції.