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Авдіївка знову знеструмлена через бойовиків

Вода в місто подається
Місто Авдіївка знову залишилось без електропостачання. Мобільний зв'язок працює із перебоями.
Авдіївка знову знеструмлена через бойовиків Фото: Цензор.НЕТ

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Така ситуація у місті сталася внаслідок чергового обстрілу важким озброєнням з боку російсько-окупаційних військ. Обсяги пошкоджень на лініях електропередач ще невідомі. Критичні об'єкти інфраструктури міста під'єднуються до електрогенераторів. Інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

У прес-центрі зазначають, що вода до міста постачається в нормальному режимі

Нагадаємо, від початку доби, 5 березня бойовики 54 рази обстрілювали українські позиції.

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05 03 2017 19:10
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