Троє українських військових постраждали на Донбасі

Від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції двоє військових отримали поранення, один травмований.

"Загалом зафіксовано 54 обстріли", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 березня 2017 року.

Упродовж дня танки терористів стріляли по Луганському, шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському.

На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль. БМП і танки бойовиків вели вогонь по Водяному та Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

На Луганському напрямку – зі 120 мм мінометів обстріляли Новоолександрівку та Богуславське. Зі стрілецької зброї – Попасну.

Нагадаємо, у Донецькій області в результаті обстрілу бойовиками селища Зайцевого осколкові поранення отримала місцева мешканка 1992 року народження.

Організація Об'єднаних Націй констатує, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранений під час конфлікту на Донбасі.