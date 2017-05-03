Троє українських військових постраждали на Донбасі
"Загалом зафіксовано 54 обстріли", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 5 березня 2017 року.
Упродовж дня танки терористів стріляли по Луганському, шахті Бутовці, Кам’янці і Пісках. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Авдіївці, Майорську, Новгородському, Троїцькому, Опитному, Пісках та Зайцевому. БМП вели вогонь по Луганському.
На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляли Талаківку, Гнутове, Водяне та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Гнутове, Широкине, Павлопіль. БМП і танки бойовиків вели вогонь по Водяному та Широкиному. Також Широкине обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.
На Луганському напрямку – зі 120 мм мінометів обстріляли Новоолександрівку та Богуславське. Зі стрілецької зброї – Попасну.
Нагадаємо, у Донецькій області в результаті обстрілу бойовиками селища Зайцевого осколкові поранення отримала місцева мешканка 1992 року народження.
Організація Об'єднаних Націй констатує, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранений під час конфлікту на Донбасі.
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