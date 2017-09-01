Авіакатастрофа з МН17: журналіст намагався вивезти уламки літака

Журналіст каже, що вирішив привезти в Нідерланди уламки "для пошуку відповідей на гострі питання"

В аеропорту "Скіпхол" у Нідерландах у суботу вночі поліція вилучила в нідерландського журналіста, який знімав документальний фільм у Донецьку, уламки літака МН17.

Поліція Нідерландів вилучила певну кількість деталей, пов’язаних з МН17, включаючи ймовірні людські останки, в журналіста-фрілансера Мікеля Спеккерса в аеропорту "Скіпхол" в суботу вночі.

Як прокоментували в Генеральній прокуратурі Нідерландів, "різні сумки з металевими частинами та об’єктом, який може бути людськими останками", потраплять на експертизу "якнайшвидше". Про це повідомляє NLTimes.

За словами журналіста, він поїхав до України, щоб зняти документальний фільм про нинішнє життя в Донецьку. Водночас, на місці катастрофи МН17 йому вдалося знайти уламки літака, які він вирішив привезти в Нідерланди "для пошуку відповідей на гострі питання".

Поліція також зазначила, що Спеккерс відмовився передати охоронцям правопорядку відзнятий ним на місці падіння літака МН17 фотографічний та відеоматеріал.

Нагадаємо, за даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

Нідерландське слідство озвучило висновок про те, що ракетний комплекс "Бук" був доставлений з Росії, а після знищення літака повернений назад.