Авіаквитки для персоналу Євробачення обійдуться у 20 млн гривень
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи закупівель ProZorro.
Національна суспільна телерадіокомпанія України13 квітня уклало угоду з ТОВ "Тікетс.Юей" про послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу Євробачення – 2017 на 20,00 млн грн.
Йдеться про перевезення осіб, задіяних у підготовці та проведенні конкурсу.
Сплата здійснюється за фактично надані послуги, що становить собою фактичну вартість квитка за тарифами авіаперевізника та сервісний збір підрядника в розмірі 0,96 грн. за купівлю та перебронювання кожного квитка.
Договір діятиме до 30 червня.
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби.
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