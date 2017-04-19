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Авіаквитки для персоналу Євробачення обійдуться у 20 млн гривень

Йдеться про перевезення осіб, задіяних у підготовці та проведенні конкурсу
Послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу Євробачення – 2017 коштуватимуть 20 млн грн.
Авіаквитки для персоналу Євробачення обійдуться у 20 млн гривень Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи закупівель ProZorro.

Національна суспільна телерадіокомпанія України13 квітня уклало угоду з ТОВ "Тікетс.Юей" про послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу Євробачення – 2017 на 20,00 млн грн. 

Йдеться про перевезення осіб, задіяних у підготовці та проведенні конкурсу.

Сплата здійснюється за фактично надані послуги, що становить собою фактичну вартість квитка за тарифами авіаперевізника та сервісний збір підрядника в розмірі 0,96 грн. за купівлю та перебронювання кожного квитка.

Договір діятиме до 30 червня.

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби.

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19 04 2017 10:23
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