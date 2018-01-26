Автівка з кортежу Трампа наїхала на поліцейського в Давосі

Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і вдарив поліцейського

Автомобіль із кортежу Дональда Трампа наїхав на поліцейського у швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Blick.

Білий BMW входив у конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський, що мав очистити шлях для конвою Трампа, підняв руку, щоб зупинити автомобіль. Очевидно, він не зорієнтувався, що авто належить до колони американського президента.

Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і вдарив поліцейського. На відео чути звук удару.