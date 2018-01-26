Автівка з кортежу Трампа наїхала на поліцейського в Давосі
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Blick.
Білий BMW входив у конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський, що мав очистити шлях для конвою Трампа, підняв руку, щоб зупинити автомобіль. Очевидно, він не зорієнтувався, що авто належить до колони американського президента.
Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і вдарив поліцейського. На відео чути звук удару.
Слідом за білим BMW проїхала решта конвою президента США. У одному з автомобілів сидів Дональд Трамп, який помахав глядачам на вулиці.
Поліцейський не отримав серйозних травм, оскільки швидко відскочив. Видання відзначає, що він міг допустити помилку, оскільки не зорієнтувався на місці, з якого напрямку приїде конвой.
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