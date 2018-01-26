Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Автівка з кортежу Трампа наїхала на поліцейського в Давосі

Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і вдарив поліцейського
Автомобіль із кортежу Дональда Трампа наїхав на поліцейського у швейцарському Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум.
Автівка з кортежу Трампа наїхала на поліцейського в Давосі Скріншот

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарське видання Blick.

Білий BMW входив у конвой президента США і їхав попереду колони. Поліцейський, що мав очистити шлях для конвою Трампа, підняв руку, щоб зупинити автомобіль. Очевидно, він не зорієнтувався, що авто належить до колони американського президента. 

Замість того, щоб зупинитися, водій натиснув на газ і вдарив поліцейського. На відео чути звук удару.

Слідом за білим BMW проїхала решта конвою президента США. У одному з автомобілів сидів Дональд Трамп, який помахав глядачам на вулиці.

Поліцейський не отримав серйозних травм, оскільки швидко відскочив. Видання відзначає, що він міг допустити помилку, оскільки не зорієнтувався на місці, з якого напрямку приїде конвой. 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 01 2018 11:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.