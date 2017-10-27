Азія обігнала США за кількістю доларових мільярдерів, - Bloomberg
Кількість мільярдерів в Азії збільшилася на 117 осіб і зросла до 637, у той час як у США їх 563. В цілому, у минулому році сукупний статок найбагатших людей у світі показав 17%-відсоткове зростання і склав $6 трлн. При цьому, американці як і раніше контролюють найбільшу грошову масу - 2,8 трлн дол, у той час як в Азії це 2 трлн дол, повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження фінансового холдингу UBS Group.
Тим не менш, згідно з прогнозами UBS, мільярдери з азіатського регіону можуть обійти США у найближчі чотири роки. За даними UBS, таке зростання, перш за все, сталося завдяки економічному розвитку Китаю: новий мільярдер з'являється там раз в три тижні. 75% усіх мільярдерів, які з'явилися в 2016 році є родом з Китаю та Індії.
Нагадаємо, що Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго очолили рейтинг мільярдерів України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа