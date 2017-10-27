Азія обігнала США за кількістю доларових мільярдерів, - Bloomberg

У 2016 році азіатський регіон обігнав США за кількістю доларових мільярдерів.

Кількість мільярдерів в Азії збільшилася на 117 осіб і зросла до 637, у той час як у США їх 563. В цілому, у минулому році сукупний статок найбагатших людей у світі показав 17%-відсоткове зростання і склав $6 трлн. При цьому, американці як і раніше контролюють найбільшу грошову масу - 2,8 трлн дол, у той час як в Азії це 2 трлн дол, повідомляє Bloomberg з посиланням на дослідження фінансового холдингу UBS Group.

Тим не менш, згідно з прогнозами UBS, мільярдери з азіатського регіону можуть обійти США у найближчі чотири роки. За даними UBS, таке зростання, перш за все, сталося завдяки економічному розвитку Китаю: новий мільярдер з'являється там раз в три тижні. 75% усіх мільярдерів, які з'явилися в 2016 році є родом з Китаю та Індії.

Нагадаємо, що Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго очолили рейтинг мільярдерів України.